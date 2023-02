توج لاعبو نادي اتحاد الجمارك بذهبية وثلاث فضيات و برونزية في بطولة كأس تونس للكاراتيه.

وتحصل اللاعب محمد فرحات على الميدالية الذهبية في تخصص كوميتي جماعي؛ في حين فاز كل من عبدالرحمن كريمة بفضية الكومتي جماعي، وعبدالله خميرة بفضية الكوميتي فردي؛ بينما توج اللاعب بشير الدويبي بفضية الكومتي جماعي، وبرونزية الكاتا فردي.

المصدر صفحة نادي اتحاد الجمارك

The post فريق اتحاد الجمارك للكاراتيه يتحصل على مراكز متقدمة في بطولة كأس تونس للكاراتيه appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار