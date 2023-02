وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يناقشان مواضيع مهمة في الرياضة الليبية

بحث وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق؛ سبل وآليات دعم جميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.

الاجتماع الذي جاء لتهيئة جميع الظروف المناسبة أمام الاتحادات لتقديم صورة جيدة عن الرياضة الليبية في مشاركاتهم المقبلة؛ شدد خلاله الجويفي على ضرورة أن تقدم اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية احتياجات برامجهم السنوية ومشاركاتهم المحلية والخارجية لوزارة الرياضة.

