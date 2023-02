تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات مرحلة الرباعي الأول لنهائيات الدوري الليبي للكرة الطائرة بمواجهتي النصر وفريق السويحلي، والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

وستشهد المنافسات التي تسضيفها القاعة الكبرى بطرابلس تنافسا كبيرا بين الفرق الأربعة التي تأهلت لمرحلة رباعي التتويج الأول بحصولها على المراكز الأربعة الأولى في مرحلة السداسي، التي أقميت الأسبوع الماضي بقاعة سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

و ستدخل الفرق الأربعة منافسات رباعي المرحلة النهائية التي ستقام في مارس المقبل بمدينة مصراتة، بنفس رصيد النقاط التي تحصلوا عليها في مرحلة التتويج الأولى.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post تنطلق الثلاثاء مرحلة الرباعي الأول لنهائيات الدوري الليبي للكرة الطائرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار