فاز فريق المدينة وديا على الأولمبي بهدف نظيف ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق المرحلة الثانية من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت بملعب نادي اتحاد الشرطة بالعاصمة طرابلس اللاعب عبدالسلام أبوكراع.

ومنح مدرب فريق المدينة حمدي بطاو ومدرب الأولمبي التونسي شاكر مفتاح الفرصة لأكثر من لاعب، بأمل تجهيزهم بالشكل المطلوب قبل بداية مرحلة إياب الدوري الممتاز.

يشار إلى أن فريق المدينة أنهى مرحلة الذهاب صحبة فرق المجموعة الثانية في المركز السابع برصيد 9 نقاط، في حين حل الأولمبي سادسا بــ10 نقاط.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post حمدي بطاو يقف على جاهزية لاعبيه بلقاء ودي أمام الأولمبي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار