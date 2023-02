تقام يوم غد الثلاثاء مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي تجمع فريق الهلال السعودي بنظيره فلامنغو البرازيلي في ملعب طنجة الدولي.

ورغم الغيابات التي تلحق فريق الهلال السعودي سيدخل مباراته أمام فلامنغو البرازيلي بأمل تحقيق انتصار تاريخي، يجعل من زعيم الأندية السعودية يحضر للمرة الأولى في نهائي مونديال كأس العالم الذي يقام حاليا على الملاعب المغربية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الهلال السعودي سيدخل مواجهة فلامنغو بأمل للوصول إلى نهائي المونديال appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار