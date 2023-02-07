أندية جالو تصدر لائحة انضباط وتأديب للاعبين بالفئات السنية

جالو 07 فبراير2023 م (وال) – أصدرت إدارات أندية كرة القدم بمدينة جالو لوائح تأديبية للانضباط الأخلاقي على مستوى الناشئين والفئات السنية.

وصرح مدرب فريق اللبة ” إبراهيم الكيلاني ” بأن النادي أصدر لائحة شديدة الصرامة؛ من أجل حماية اللاعبين، ومراقبة تصرفاتهم والقضاء على أي ظواهر في الفريق الواحد مثل منع التدخين والاعتداء وإثارة النعرات.

وأكد “الكيلاني” لمراسل وكالة الأنباء الليبية، أن هذه اللائحة تسري على أعضاء الفريق داخل وخارج النادي حتى نضمن تقديم لاعب متكامل فنيا وأخلاقيا.(وال)

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