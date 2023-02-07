التاجوري لاعب فريق الهلال يعلن اعتزاله

بنغازي 07 فبراير 2023 (وال) أكد الاعب “مصطفى التاجوري” لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم لوكالة الأنباء الليبية، بخصوص إنهاء مسيرته الكروية ، أن هذا الخبر صحيح، وجاء هذا الاعتزال بسبب إصابة لم يشف منها .

وبين اللاعب أن رحلة العلاج دامت لعشرة أشهر، علما بأنه حاول بشتى الطرق العلاجية مع كبار الدكاترة والاستشاريين ليسترجع عافيته ولياقته الصحية في سبيل العودة إلى الملاعب ولكن دون جدوى ؛ بسبب كسر داخل مفصل الحوض مما أدى إلى ذوبان في العظم الداخلي لعضلة الحوض.

وقال ” التاجوي” هذه مشيئة الله وقدره وكل الشكر والاحترام لكل من وقف معي، وقدم لي المساعدة في محنتي وحتى لوكانت بالكلمة الطيبة.

مسيرة اللاعب

البداية كانت من نادي خالد بن الوليد ، ثم الانطلاقة مع نادي النصر، وبعدها لنادي التعاون إجدابيا وختاما مع نادي الهلال من عام 2017 .

هذا وقد كتب نادي الهلال عبر الصفحة الرسمية،كلمات عبر فيها عن شكره للاعب قائلا : “لم نرد تركك بهذه السرعة، ولكن هذه هي الأقدار فكل الشكر لك على الأيام التي لاتنسى، شكرا بعدد كل ثانية لعبت فيها شكرا على قطرة عرق سالت تعبا وحبا شكرا على لحظات الفرح شكرا على الوفاء.” ( وال ـ بنغازي) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال