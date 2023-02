الـ11 من فبراير موعد انطلاق إياب الدوري الممتاز

تفتتح السبت مباريات الجولة العاشرة أولى جولات إياب الدوري الممتاز بمباراتي التحدي وشباب الجبل والهلال ضد دارنس ضمن منافسات المجموعة الأولى

وتستكمل الجولة العاشرة لحساب فرق المجموعة الأول يوم الأحد المقبل بلقائي الصقور والنصر بملعب طبرق والأهلي بنغازي أمام الصداقة بملعب شهداء بنينا

وقد أجلت لجنة المسابقات مباراة الأخضر و التعاون لالتزام فريق الأخضر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

