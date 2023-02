الخمس والسويحلي يقصان شريط إياب المجموعة الثانية من منافسات الدوري الممتاز

تنطلق منافسات الأسبوع العاشر من إياب الدوري الممتاز لحساب فرق المجموعة الثانية السبت القادم بمباراتي الخمس والسويحلي و أبوسليم و الاتحاد المصراتي

وتقام يوم الأحد مباراتين حيث يستضيف في المباراة الأولى فريق أساريا الأهلي طرابلس بملعب الزاوية وفي المباراة الثانية يستقبل فريق المحلة المدينة بملعب أبوسليم .

وتختتم منافسات الجولة العاشرة الاثنين بمواجهة مرتقبة تجمع فريق الاتحاد بالأولمبي بملعب أبوسليم

