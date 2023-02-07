الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهوكي تعقد اجتماعا بمصراتة

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهوكي اجتماعا بقاعة نادي الشموع بمصراتة لمناقشة البرنامج العام وأنشطة الاتحاد الليبي للهوكي للعام الحالي .
وتم من خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور نور الدين التريكي مراقبا من اللجنة الأولمبية الليبية عرض الميزانية التقديرية المقترحة لعام 2023 .
وسيستعد الاتحاد الليبي للهوكي الفترة القادمة لوضع الخارطة العامة للبرنامج العام من مسابقات محلية وخارجية .
المصدر الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للهوكي
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