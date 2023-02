صحيفة “موندو ديبورتيفو ” تكشف عن نية النصر السعودي بضم أحد لاعبي برشلونة

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو الكتالونية” أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع “سيرخيو بوسكيتس” بصفقة حرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه في حال لم يتوصل قائد برشلونة لاتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد العقد فإن فرص انتقاله إلى الدوري السعودي سترتفع بشكل كبير في الصيف المقبل .

ورغم تسريب بعض الصحف لأخبار مطالبة المدرب “تشافي هيرنانديز” من إدارة نادي برشلونة لتجديد عقد “بوسكيتس” لعام جديد . ولكن إدارة البرشا لم تحسم أمرها بالتجديد مع اللاعب أو الرفض .

المصدر صحيفة “موندو ديبورتيفو الكتالونية”

