شبكة جول إسبانيا تعلن عن إمكانية مشاركة كورتوا في مونديال الأندية

نشرت شبكة جول إسبانيا عن إمكانية مشاركة حارس مرمى فريق ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا في نهائي مونديال الأندية في حالة تخطي ريال مدريد فريق الأهلي المصري في الدوري النصف النهائي يوم غد الأربعاء .

وأشارت الشبكة بأن الفحوصات الطبية الأخيرة الذي خضع لها البلجيكي جاءت نتيجتها إيجابية مما ستكون مشاركته في مونديال الأندية ممكنة إذا أعطى له طبيب الفريق الضوء الأخضر للالتحاق بزملائه في المغرب .

ولم يسافر تيبو كورتوا رفقة الفريق الملكي إلى المغرب بعد أن عانى من الإصابة خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة فريقه ضد ريال مايوركا في الجولة الماضية من منافسات الدوري الإسباني .

المصدر شبكة جول إسبانيا

