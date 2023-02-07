السويحلي يحقق فوزه الأول في الدور الرباعي

طرابلس 07 فبراير 2023 (وال) ـ ححق فريق السويحلي لكرة الطائرة فوزه الأول في انطلاق الدور الرباعي لكرة الطائرة للموسم 2023/2022 على حساب فريق النصر بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وأقيمت هذه المباراة في صالة الألعاب بقاعة 17 فبراير طرابلس .

حيث تكون طاقم التحكيم الذي أدار المباراة من حكم أول الدولي “جلال دهان” وحكم ثاني الدولي “عبدالحكيم رمضان”.

وجاءت النتائج كالتالي:

الشوط الأول 23/25، والثاني 17/25، و الثالث 27/29 .( وال ـ طرابلس) م ب

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