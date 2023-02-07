فوز مستحق لأهلي بنغازي في أولى مبارياته للدور الرباعي

طرابلس 07 فبراير 2023 (وال) ـ حققت طائرة الأهلي بنغازي فوزا مستحقا ومثيرا، على نظيره الأهلي طرابلس في مباراة حماسية بين الفريقين، لعبت مساء بقاعة طرابلس الكبرى،وهي من ضمن منافسات الدور الرباعي الأول من بطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة.

هذا وقد تمكن فريق الأهلي بنغازي من حسم الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 21/25، وفي الشوطين الثاني والثالث تمكن فريق الأهلي طرابلس من قلب الطاولة على فريق الأهلي بنغازي، وأنهى الشوطين لمصلحته بنتيجة الثاني 15/25 والثالث13/25.

وظن الجميع بأن فريق الأهلي طرابلس قد حسم اللقاء لمصلحته، ولكن طائرة الأهلي بنغازي كان لها رأي آخر، وانتفضت في الشوطين الرابع والخامس، ليحسم اللقاء لمصلحته بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين الشوط الرابع 24/26 والخامس 11/15

يذكر أنه سيكون هناك لقاءان الأول الأهلي طرابلس والنصر، والثاني الأهلي بنغازي والسويحلي. (وال ـ طرابلس) م ب

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