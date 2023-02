الأكاديمية الليبية تحتضن بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات

تنطلق الجمعة المقبل بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات بالأكاديمية الأولمبية الليبية طرابلس.

البطولة تقام في إطار التعاون بين الاتحاد الرياضي النسائي والاتحاد الليبي للشطرنج، حيث تم الاتفاق على إقامة البطولة وذلك من أجل تكوين نواة المنتخبات النسائية للمشاركة الفعالة في المحافل الدولية.

كما تمت مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين والتشاور في كيفية تطوير النشاط النسائي والوقوف لإنجاح البرامج المستهدفة وحلحلة وتذليل الصعوبات التي تواجه مسيرة النشاط النسائي.

