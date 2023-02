يباشر منتخبنا الوطني لكرة السلة غدا الخميس معسكره القصير بتونس، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة المنستير الدولية التي تنطلق ١٦ فبراير الحالي.

وكان المدرب التونسي منعم عون قد اختار القائمة التي ستمثل منتخبنا بالبطولة الدولية التي ستشهد مشاركة المنتخب التونسي إلى جانب كل من الأردن والجزائر وفريق فرنسي من الدوري الفرنسي الممتاز.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب كرة السلة يباشر معسكره القصير بتونس غدا الخميس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار