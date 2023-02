الفيفا يطالب مسؤولي الكرة الليبية بالحوار واحترام الإجراءات القانونية

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الليبي لكرة القدم، برسالة تحذيرية، مؤكدا فيها ضرورة احترام اللوائح التي تجنبهم العقوبات والوقوع في مشاكل مالية كبيرة.

وكانت الاتحاد الليبي لكرة القدم قد نشر خطاب الفيفا على حسابه بـ”فيسبوك”، وجاء فيه ضرورة احترام المبدأ العام الوارد في النظام الأساسي للفيفا، والذي بموجبه يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك تحديداً في لوائح الفيفا. كما حث الخطاب على ضرورة الحوار لتجنب أي خروقات من شأنها أن تضر بكرة القدم الليبية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

