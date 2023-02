إدارة نادي الخمس تعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمهاجمين وظهير أيسر

عززت إدارة نادي الخمس صفوف الفريق الأول لكرة القدم المهاجم عمر عريبي والظهير الأيسر محمد جدور.

كما تعاقدت إدارة النادي في الأيام الماضية مع المهاجم الكونغولي “يان موكومبو”، وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل بداية مرحلة الإياب حيث يستقبل الخمس في أولى مبارياته بالجولة الأولى فريق السويحلي السبت المقبل.

وأنهى فريق الخمس مرحلة الذهاب في المركز الثامن برصيد ست نقاط.

