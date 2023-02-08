بالتشكيل.. مواجهة نارية بين ريال مدريد والأهلي بكأس العالم للأندية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يشهد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، توافدا كبيرا للجماهير لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية أن حافلتي الأهلي والريال وصلتا تحت حراسة أمنية مشددة ووسط أجواء ماطرة.

كما تكثف السلطات الأمنية منذ صباح اليوم الأربعاء، انتشارها حول محيط الملعب ومختلف مداخله، من أجل السهر على توفير الأمن وتنظيم عملية دخول المشجعين.

وتأهل الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد الفوز في مباراتي أوكلاند سيتي ثم سياتل ساوندرز، ليضرب موعدا هو الثاني من نوعه مع الريال، والأول بصورة رسمية.

واختلف تشكيل الأهلي في المباراة الأولى عن المباراة الثانية من ناحية الرسم التكتيكي وطريقة اللعب، ويبدو أن مارسيل كولر سيغير نوعا ما أمام ريال مدريد أيضا.

– تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر – محمد شريف – حسين الشحات

-تشكيل ريال مدريد ضد الأهلي

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: ألابا، ناتشو، روديجر، كامافينجا

الوسط: مودريتش، كروس، تشواميني، فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور ورودريجو

وتنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة SSC السعودية، وكذلك عبر Time Sports المصرية الأرضية.