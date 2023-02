فريق الأخضر يتحول الخميس لمواجهة مارومو جالانتس الأحد المقبل

تتوجه بعثة فريق الأخضر لكرة القدم غدا إلى جنوب أفريقيا لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان الأخضر قد دخل منذ أيام في معسكر بالقاهرة، استعدادا لمواجهة مارومو جالانتس الجنوب الأفريقي يوم الأحد المقبل.

يأمل ممثل ليبيا الوحيد فريق الأخضر في تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

يذكر أن فريق الأخضر وقع في المجموعة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تضم معه أندية مارومو جالانتس واتحاد الجزائر وسانت إيلوي لوبوبو.

