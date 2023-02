الأهلي بنغازي يقدم لاعبي فريق كرة القدم الجدد

قدم النادي الأهلي بنغازي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ومدير كرة القدم الجديد في مؤتمر صحفي خاص.

وضمت انتدابات الأهلي الجديدة خمسة لاعبين وهم الجزائري زكريا منصوري والليبيري جمال أراجو والمالي عمر كمارا والتونسي شهاب الجبالي بالإضافة إلى حارس المرمى علي الشعافي.

وتأتي هذه التعاقدات استعدادا لخوض غمار منافسات مرحلة الإياب بالمجموعة الأولى، من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقد أنهى الأهلي مرحلة الذهاب متصدرا برصيد 16 نقطة وسيواجه الصداقة يوم الأحد المقبل بملعب شهداء بنينا.

