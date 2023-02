منتخب الرقبي يستعد للبطولة العربية في مدينة بنغازي

يواصل منتخبنا الوطني للرقبي تحضيراته بمدينة بنغازي للمشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرقبي

التي ستقام بمدينة العين الإماراتية في الثامن عشر من الشهر الجاري .

ويخوض المنتخب الوطني للرقبي بقيادة المدرب عاطف يعقوبي معكسرا تحضيريا مكثفا بمدينة بنغازي .

وسيسعى اليعقوبي في المعسكر لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبيل انطلاق البطولة العربية التي ستشهد مشاركة واسعة .

ويشار إلى أن منتخبنا الوطني للرقبي قد توج بالميدالية الفضية في بطولة العربية لسباعي الرقبي التي أقميت بتونس العام الماضي .

