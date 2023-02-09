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منتخب الرقبي يستعد للبطولة العربية في مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يواصل منتخبنا الوطني للرقبي تحضيراته بمدينة بنغازي للمشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرقبي
التي ستقام بمدينة العين الإماراتية في الثامن عشر من الشهر الجاري .

ويخوض المنتخب الوطني للرقبي بقيادة المدرب عاطف يعقوبي معكسرا تحضيريا مكثفا بمدينة بنغازي .

وسيسعى اليعقوبي في المعسكر لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبيل انطلاق البطولة العربية التي ستشهد مشاركة واسعة .

ويشار إلى أن منتخبنا الوطني للرقبي قد توج بالميدالية الفضية في بطولة العربية لسباعي الرقبي التي أقميت بتونس العام الماضي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

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