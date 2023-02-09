بيان هام لنادي الأهلي بنغازي

بنغازي 09 فبراير 2023 (وال) ـ نشر نادي الأهلي بنغازي، بيانا عبر صفحته الرسمية، يدين فيه ما يتداول عن تأجيل لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لأجل غير مسمى.

ويطالب باستمرار منافسات الدوري وفقاً للرزنامة المعدة، خصوصا وأن كرة القدم الليبية تعيش في دوامة إخفاقات متواصلة نتيجة عدم انتظام المسابقات المحلية مما أثر على المنتخبات الوطنية.

حيث أن نادي الأهلي قام بإجراء معسكر تدريبي بمصر ودعم صفوفه بمحترفين أجانب كلفه مبالغ طائلة بالعملة الصعبة، من ميزانيته وأمواله الخاصة التي جناها من مشاريعه الاستثمارية واعتماده على إيراداته، وإذ أن تلك الأموال تعد أمانة وملك للنادي أنفقها بغية المنافسة على المسابقات المحلية.

ووضح النادي أنه في الوقت الذي نتفهم موقف بعض الأندية من عدم المشاركة، ونشدد على ضرورة المساواة ودعم كافة الأندية، إن الذي نشاهده اليوم من تأجيلات لا تخدم مصلحة كرة القدم الليبية، وليس من الصحيح أن تكون هذه المطالب تلها تأثير على سير الدوري ، فضلاً عن تكبدنا مبالغ ضخمة للمنافسة.

وحمل نادي الأهلي المسؤولية الكاملة لاتحاد اللعبة، عن أي خسائر تتسبب بها تلك التأجيلات المتواصلة، ويجدد مطالبته للحكومة بدعم جميع أندية الدوري دون استثناء، مستنكراً في ذات الوقت ماهو حاصل من عدم المساواة بينها.(وال ـ بنغازي) م ب

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