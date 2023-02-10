ميسي يتصدر القائمة النهائية لترشيحات الفيفا لأفضل لاعب في العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2022.

وجاء الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس قائمة المرشحين،

بعد مستواه المتميز خاصة في كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر بالقائمة أيضا كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، الذي عاش عاما استثنائيا على كافة الأصعدة،

لكنه خسر نهائي المونديال أمام ميسي ورفاقه.

أما الاسم الثالث بالقائمة فهو الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني، الذي حقق العديد من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية على مدار العام الماضي.

وتم استبعاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد أن فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 مع منتخب بلده، وخسر نهائي كأس الأمم الأفريقية على يد السنغال.

كما أعلن الفيفا قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم، وضمت القائمة كلا من الإنجليزية بيث ميد من أرسنال، والأمريكية أليكس مورجان من سان دييغو ويف، والإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.

وسيُتوَّج الفائزون في حفل خاص لجوائز The Best من FIFA يُقام في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين 27 فبراير 2023.