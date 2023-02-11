عقوبات صارمة على طائرة الأهلي طرابلس

طرابلس 11 فبراير 2023 (وال) ـ أعلن الاتحاد العام الليبي لكرة الطائرة عن عقوبات لفريق الأهلي طرابلس لكرة الطائرة، في قرار رقم 4 لسنة 2023، وجاءت هذه العقوبات جراء ما حدث في مباراة الأمس مع فريق السويحلي في الدور الرباعي الأول من منافسات بطولة الدوري لكرة الطائرة، والتي أقيمت بقاعة الألعاب طرابلس الكبرى .

حيث صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، القرار رقم (4 لسنة 2023)، ومن ضمن ما جاء فيه: «استنادا إلى تقرير حكم ومراقب مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي في ذهاب الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة واستنادا إلى تقرير رئيس المكتب التنفيذي الموجود داخل القاعة وحضوره الأحداث التي وقعت أثناء وبعد المباراة، وبعد التواصل مع أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق التواصل الاجتماعي ومناقشة المشاكل خلال المباراة وبعد إيقافها، تقرر الآتي:

المادة 1

توقيع عقوبة خسارة الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط لصفر، حسب ما ورد في اللائحة العامة للكرة الطائرة في الفصل الخامس عقوبات جمهور المادة (38).

المادة 2

يعاقب مساعد مدرب فريق الأهلي طرابلس بعدم مرافقة فريقه مباراتين، حسب ما ورد في المادة (33) من الفصل الرابع الفقرة (1) عقوبات الإداريين والمدربين ومن في حكمهم.

المادة 3

منع جمهور الأهلي طرابلس من حضور باقي مباريات فريقه للموسم الرياضي 2023، حسب ما جاء في المادة (39) فقرة (1) من الفصل الخامس عقوبات جمهور». (وال ـ طرابلس) م ب

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