الأخضر يسعى لخظف النقاط الثلاث من جنوب إفريقيا

يواجه فريق الأخضر يوم غد الأحد فريق مارومو جلانتس الجنوب إفريقي في افتتاح منافسات دوري مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وسيخوض ممثل الكرة الليبية الوحيد في المنافسات الإفريقية فريق الأخضر حصة تدريبية أخيرة مساء اليوم على أرضية ملعب دوبسونفيل ستاديوم

وسيسعى المدرب التونسي سمير شمام في التدريبات إلى تهئية اللاعبين نفسيا وبدنيا استعدادا للمباراة المرتقبة التي سيبحث فيها أبناء مدينة البيضاء عن الظفر بالنقاط الثلاثة لتسجيل بداية مميزة في منافسات دوري مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وقد وقع فريق الأخضر في المجموعة الأولى رفقة كل من مارومو جلانتس الجنوب إفريقي و اتحاد الجزائر بالإضافة لفريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي

