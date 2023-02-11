الاتحاد يفوز على المحلة 10 -0

حقق فريق الاتحاد فوزا كبيرا على فريق المحلة بـ10 -0 ضمن الجولة الـ11 من مباريات دوري فئات الآمال لمنافسات ممتاز المجموعة الثانية .
وفي نفس الجولة خرج فريق السويحلي من ديربي مدينة مصراتة منتصرا على جاره فريق الاتحاد المصراتي 4-2 .
وحسم فريق أساريا ديربي مدينة الزاوية لصالحه بعد فوزه على فريق الأولمبي 3-1 .
وفي ختام منافسات الأسبوع الـ11 فاز فريق الأهلي طرابلس على أبوسليم بملعبه 3-0 وحقق المدينة انتصارا هاما على فريق الخمس 3-0 .
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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