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الاتحاد يفوز على المحلة 10 -0

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

حقق فريق الاتحاد فوزا كبيرا على فريق المحلة بـ10 -0 ضمن الجولة الـ11 من مباريات دوري فئات الآمال لمنافسات ممتاز المجموعة الثانية .

وفي نفس الجولة خرج فريق السويحلي من ديربي مدينة مصراتة منتصرا على جاره فريق الاتحاد المصراتي 4-2 .

وحسم فريق أساريا ديربي مدينة الزاوية لصالحه بعد فوزه على فريق الأولمبي 3-1 .

وفي ختام منافسات الأسبوع الـ11 فاز فريق الأهلي طرابلس على أبوسليم بملعبه 3-0 وحقق المدينة انتصارا هاما على فريق الخمس 3-0 .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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