حقق فريق الاتحاد فوزا كبيرا على فريق المحلة بـ10 -0 ضمن الجولة الـ11 من مباريات دوري فئات الآمال لمنافسات ممتاز المجموعة الثانية .

وفي نفس الجولة خرج فريق السويحلي من ديربي مدينة مصراتة منتصرا على جاره فريق الاتحاد المصراتي 4-2 .

وحسم فريق أساريا ديربي مدينة الزاوية لصالحه بعد فوزه على فريق الأولمبي 3-1 .

وفي ختام منافسات الأسبوع الـ11 فاز فريق الأهلي طرابلس على أبوسليم بملعبه 3-0 وحقق المدينة انتصارا هاما على فريق الخمس 3-0 .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يفوز على المحلة 10 -0 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار