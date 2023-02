منعم عون يكثف من تدريباته قبل انطلاق البطولة في 16 من الشهر الجاري

يواصل منتبخنا الوطني لكرة السلة تدريباته في مدينة المنستير بتونس استعدادا للمشاركة في بطولة تونس الدولية التي ستنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري .

ويستعد منتخبنا الوطني لكرة السلة بخوضه لتدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية يقودها المدرب التونسي معنم عون ومساعده عدنان الغناي الذين يسعون في التدريبات على تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبيل انطلاق منافسات بطولة تونس الدولية .

ويذكر أن البطولة الدولية ستشهد مشاركة المنتخب الجزائري والأردني بالإضافة للبلد المستضيف للبطولة تونس و فريق نانتير الفرنسي

المصدر قناة ليبيا الأحرار

