يواصل الاتحاد الليبي للقوة البدنية تحضيراته لتنظيم بطولة ليبيا للعبة بمدينة سرت في الأول من شهر مارس القادم

وحدد الاتحاد الليبي للقوة البدنية الـ 20 من شهر فبراير الجاري آخر موعد لإرسال الأندية والصالات قائمة

اللاعبين المشاركين في البطولة التي من المنتظر أن تشهد مشاركة واسعة في جميع الفئات .

وسيعتمد الاتحاد الليبي للقوة البدنية على النتائج المسجلة لاختيار قائمة لاعبي المنتخب لفئة الكبارِ والذي سيشارك في بطولة العالم التي ستقام في مالطا شهر يونيو المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اتحاد القوة البدنية يحدد 20 من الشهر الحالي آخر موعد للتسجيل في منافسات البطولة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار