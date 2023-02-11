ديربي بنغازي ينتهي خضراويا وتوقف مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في آخر جولات الدور الرباعي الأول

طرابلس 10 فبراير 2023 (وال) شهدت منافسات الجولة الأخيرة من الدور الرباعي الأول للدوري الليبي لكرة الطائرة إثارة قوية وإشعال الإثارة للتنافس على الصدارة.

ففي اللقاء الأول و الديربي الذي جمع النصر والأهلي بنغازي على صالة الألعاب بقاعة طرابلس الكبرى، استطاع النصر من أن يقلب الطاولة على غريمه التقليدي الأهلي بنغازي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد .

هذا وقد تمكن فريق الأهلي بنغازي من حسم الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 21/25.

وبعد هذا الشوط عاد فريق النصر للمنافسة من جديد في مباراة اتسمت بالندية الواضحة، لكل فريق الآن الكلمة الأخبرة كانت لأصحاب القمصان الخضراء الذين تألقوا في الأشواط الثلاثة الأخيرة ،انتهى لمصلحتهم بنتيجة الشوط الثاني 23/25 الثالث 21/25 الرابع 20/25.

وقد قاد هذا اللقاء ثنائي التحكيم الدولي “عبدالسلام الرفاعي” و”خالد شنيشح” وفي المباراة الثانية وللابتعاد عن الصدارة لكل من فريقي السويحلي والأهلي طرابلس، والذي شهد توقفا وعدم استكمال المباراة والتي لعبت فيها ثلاثة أشواط فقط تميزت بالتشويق والإثارة والتقارب في المستوى بين لاعبي الفريقين .

ولكن في الشوط الأول كانت الأفضلية لفريق السويحلي من حسم الشوط لمصلحته بنتيجة 22/25 .

ويشهد الشوط الثاني منافسة قوية ومجنونة بين الطريفين، ولكن هذه المرة الكلمة تكون للأهلي طرابلس بحسم الشوط بنتيجة 27/29 وفي الشوط الثالث، والذي شهد أيضا منافسة قوية ورائعة، ليتسم هذا الشوط لمصلحة فريق السويحلي بنتيجة 26/28 وبعد هذا الشوط توقفت المباراة. ( وال ـ طرابلس) م ب

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