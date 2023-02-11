جربوع لـ(وال): لاصحة للأخبار المتدوالة عن تأجيل مواعيد مباريات الأسبوع الأول لمرحلة الإياب

بنغازي 11 فبراير 2023 (وال) ـ بعد عزوف عدة أندية عن المشاركة في انطلاق مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة القدم، وجاء هذا العزوف نتيجة عدم تلقي أي مستحقات أو دعم مادي للأندية من الحكومة .

علما بأن لجنة المسابقات العامة قد أصدرت مواعيد سابقة لانطلاق مرحلة الإياب ولكن بعد ذلك تم إعطاء فرصة أخرى وتم تأجيل المسابقة إلى موعد جديد، وبناء على ذلك فقد أعلنت لجنة المسابقات عن تنفيذ العقوبات تبعا للائحة والقوانين الخاصة بالاتحاد الليبي لكرة القدم للأندية التي ستنسحب وتعلن عدم مشاركتها.

حيث صرح الناطق الرسمي للاتحاد العام لكرة القدم ” لطفي جربوع” لوكالة الأنباء الليبية ، بأنه لاصحة للأخبار المتدوالة عن تأجيل مواعيد مباريات الأسبوع الأول لمرحلة الإياب

وأكد “جربوع” بأنه في حال انسحاب أي فريق ستطبق عليه اللائحة والقانون، حسب الإجراءات .

وأفاد “جربوع” بأنه ربما اليوم سيكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي، لبحث آخر التطورات والمستجدات من خلال عدم الحضور للفرق المنسحبة. (وال ـ بنغازي ) م ب

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