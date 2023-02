الراميان مصطفي ومهاب سلطان يتحصلان على قلادتين في منافسات الاتحاد المصري للرماية

توج لاعب المنتخب الوطني للرماية “مصطفي سلطان” بذهبية رماية السكيت في منافسات بطولة الاتحاد المصري للرماية، التي أقيمت في نادي الشمس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء تتويج الرامي مصطفي سلطان بعد حصوله في المجموع النهائي للمنافسات على العلامة الكاملة 125 من 125.

وفي منافسات الناشئين تحصل الشقيق الأصغر لمصطفى “مهاب سلطان” على فضية منافسات رماية السكيت بحصوله على 90 من 125.

