منتخب كرة السلة يخوض أولى مبارياته الودية الثلاثاء المقبل

يواجه منتخبنا الوطني لكرة السلة فريق الزهراء التونسي الثلاثاء المقبل وديا استعدادا لمنافسات بطولة المنستير الدولية التي تنطلق في 16 فبراير.

ويدخل مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة التونسي “منعم عون” في المواجهة الودية لإعطاء الفرصة لأكثر من لاعب، سعيا للرفع من جاهزية جميع اللاعبين قبيل انطلاق منافسات بطولة المنستير الدولية التي تستمر من 16-20 فبراير.

وستشهد البطولة مشاركة كل من الجزائر والأردن بالإضافة إلى تونس وفريق “جاي إس إف” نانتير الفرنسي.

