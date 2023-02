ختام بطولة الأندية الليبية للكاراتيه بمشاركة 400 لاعب

أسدل الستار مساء السبت على بطولة الأندية الليبية للكاراتيه في جميع الفئات التي جرت منافساتها في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب من مختلف الفئات مثلوا 9 اتحادات فرعية.

وعمل مسؤولو لعبة الكاراتيه في ليبيا على اختيار عناصر المنتخبات الوطنية تحضيرا للمشاركة في المنافسات الدولية القادمة.

هذا ونظم البطولة الاتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الوسطى، بإشراف مباشر من الاتحاد الليبي للعبة.

