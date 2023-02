تواصل فعاليات بطولة ليبيا للشطرنج للسيدات بقاعة الأكاديمية الأولمبية

تتواصل بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس فعاليات بطولة ليبيا للشطرنج لفئة السيدات بمشاركة 11 لاعبة.

وتقام منافسات البطولة التي تستمر حتى 15 فبراير الجاري، بالنظام السويسري الكلاسيكي.

وسيتم من خلال البطولة اختيار اللاعبات البارزات للانضمام إلى المنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وتأتي البطولة بتنظيم من قبل الاتحاد الليبي للشطرنج، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي الرياضي النسائي.

