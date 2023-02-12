وفاة اللاعب يوسف السالم نجم الهلال السعودي السابق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن نادي الهلال السعودي، الأحد، وفاة نجمه السابق يوسف السالم عن عمر ناهز 37 عاما بعد معاناة مع المرض.

ونقل السالم في منتصف يناير الماضي إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات إثر وعكة صحية مفاجئة.

وأعلن نادي الهلال بعد ذلك تكفله بنقل اللاعب بطائرة إخلاء طبي إلى أحد مستشفيات الرياض لتلقي العلاج اللازم.

وبدأت تفاصيل الأزمة عندما كان السالم في طريقه لأداء التدريبات مع فريقه الحالي الجبيل، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة،

إلا أنه شعر بإعياء شديد وسارع للتحدث مع أحد أصدقائه لنقله للمستشفى.

ثم تعرض للإغماء ونقل بعد ذلك من مستشفى الجبيل إلى الدمام بمتابعة من وزارة الرياضة السعودية وإدارة نادي الهلال.

– من هو يوسف السالم؟

وُلد السالم في مدينة الخُبر في 5 مايو 1985، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية في عام 2003

ثم لعب مع الفريق الأول بنادي القادسية في عام 2008.

خاض السالم 177 مباراة خلال رحلته مع الأندية السعودية سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 8 أخرى.

كما شارك في 5 مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها 3 أهداف، وحصد 3 ألقاب خلال رحلته مع الهلال

هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.