الصقور يفتتح مرحلة الإياب بفوز على ضيفه النصر  

أخبارليبيا24- خاص

حقق فريق الصقور فوزاً على ضيفه فريق النصر بهدف جاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بتوقيع اللاعب سليمان بوفراج.

وقد ضيع مهاجم النصر الجزائري بوزيد دادش – خلال المباراة ضمن مسابقة الدوري الممتاز للمجموعة الأولى في مستهل مرحلة الإياب – ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول.

وتقاسم الفريقين شوطي المباراة حيث كانت سيطرة النصر في الشوط الأول والصقور كان أفضل في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يتقاسم فريقي النصر والصقور الترتيب الثاني برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

وأدار المباراة الحكم حمزة التموني وساعده كل من ذاوود لاغا ومحمد العريبي وقام بمهمة الحكم الرابع حسين سليمان وراقب اللقاء آدم شحات.

يشرف على تدريب فريق الصقور عبدالحفيظ اربيش ويشرف على تدريب فريق النصر الصربي ميلدوفتش زوزار.