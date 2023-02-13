“بوفراج” يقود الصقور للفوز على النصر

طبرق 13 فبراير 2023 (وال) _ قاد اللاعب (سليمان بوفراج) فريقه الصقور لفوز مهم وغالً على ضيفه النصر بنتيجة هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب طبرق.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – توسطها الحكم (حمزة الثموني)، بدأت سريعة كما كان متوقعاً، وذلك من خلال الهجمات التي أحداثها الفريقان طيلة المباراة لاسيما أن النصر كان معتمداً كلياً على تحركات و انطلاقات كل من ( مفتاح طقطق و أحمد مكاري)، بينما الصقور شكل خطورة على مرمى منافسة كانت بواسطة محترفه النيجيري ( أيزي إيفياني ) والتونسي ( زبير الدراجي ).

هذا وحرم حارس الصقور ( فتحي الطلحي ) النصر من التقدم على صعيد النتيجة، عندما تصدى بكل إقتدار لركلة الجزاء التي نفذها الجزائري ( بوزيد داداش )، وذلك عند الدقيقة الـ 5.

التصدي لركلة الجزاء أعطى الصقور الذي يقوده المدرب (عبد الحفيظ أربيش) دافع كبير للتقدم نحو مرمى النصر في أكثر من مناسبة ، وعند مطلع الدقيقة الـ 81 تمكن اللاعب ( سليمان بوفراج ) إطلاق قذيفة قوية عانقة شباك الحارس (أصيل المقصبي ) لتنتهي بعدها المقابلة بتقدم الصقور بهدف دون رد.

بهذا الفوز، أضاف فريق الصقور ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده ، ليصبح بذلك بـ 15 نقطة، محتلاً بها المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة الـ15 محتلاً الترتيب الثاني. (وال _ طبرق) س أ

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