نهائي كأس السوبر لكرة القدم داخل الصالات في مارس المقبل

حددت لجنة كرة القدم داخل الصالات 11 مارس المقبل موعدا لإقامة نهائي كأس السوبر، والذي يجمع فريقي الاتحاد والسويحلي.

وراسلت لجنة كرة القدم داخل الصالات الاتحادين الفرعي طرابلس ومصراتة، بشأن عدم إمكانية حضور الجماهير في نهائي كأس السوبر الذي سيقام بقاعة طرابلس الكبرى.

وانطلق الموسم الرياضي الذي ينظم تحت مظلة لجنة كرة القدم داخل الصالات نهاية الأسبوع الماضي، بإقامة المرحلة الأولى من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات.

