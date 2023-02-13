الدوري الليبي .. الأهلي طرابلس يفلت من خسارة محققة أمام أساريا 

الزاوية 13 فبراير 2023 (وال) _ فلت فريق الأهلي الأول لكرة القدم من خسارة موكدة أمام ساريا، بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب الجولة الأولى من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب نادي الأولمبي في مدينة الزاوية.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الأحد – و قادتها صافرة الحكم ( نصيب الهواري )، انتهى شوطها من دون أهداف، ففي الشوط الثاني، وعند الدقيقة الـ63 محترف أساريا التونسي ( علاء قمش ) افتتاح التسجيل بتصويبة يسارية إستقرت الحارس ( محمد نشنوش ).

بعد هدف أساريا، حاول الأهلي العودة للقاء، مشكلاً العديد من الهجمات، ومهدداً مرمى الحارس ( أحمد عياد )، هذا وشهدت الدقيقة الـ 5+90 تمريرة بينية من المهاجم (صالح الطاهر) إلى محترفه الوافد الجديد النيجيري (جون أيبوكا )، والذي بدوره لم يتردد في إيداع كرته داخل الشباك معدلاً بها أوتار النتيجة. (وال _ الزاوية) س أ

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