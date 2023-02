منتخب التايكواندو يشارك في بطولتي مصر المفتوحة وكأس إريقيا

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للتايكواندو إلى مصر للمشاركة في بطولتي مصر المفتوحة وكأس إفريقيا المقامتين في الفترة من 11 – 18 فبراير في القاهرة.

ويشارك منتخبنا الوطني للتايكواندو بأربعة رياضيين وهم آدم شريحة ونجم الدين بورزيق، بالإضافة إلى مسعود معتوق وأسامة مطاوع.

ويقود مشاركة منتخب التايكواندو المدرب الوطني “محمد طليش” الذي سيسعى في البطولتين لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب، تأهبا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، التي تستضيفها السنغال في نوفمبر القادم.

