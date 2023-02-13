الأخضر يستهل الكونفدرالية الأفريقية برباعية  

دوبسونفيل 13 فبراير 2023 (وال) _ فقد ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية الأخضر لقاءاه أمام مستضيفه مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، بنتيجة (4-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من ذهاب دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب دوبسونفيل بجنوب أفريقيا.

هذا ونجح الفريق الضيف مارومو جالانتس في هذه المقابلة التي قادها الحكم المصري ( صبري محمد ) مبكراً من تسجيل أول أهدافه، وذلك عن طريق مهاجمه ( ليسيبا نكي )، بيد أن الأخير نجح في الاستفادة من خطاء الفادح للحارس ( مفتاح الدرسي ) في كيفية أبعاده للكرة عند مرماه بصورة صحيحة.

وشهدت الدقيقة الـ 21 إهداء الحارس ( مفتاح الدرسي ) هدف ثاني للفريق المستضيف مارومو جالانتس، ليتمكن بدوره ( رانجا شيفافيرو ) إمضاء الهدف الثاني، معها تنتهي مجريات الشوط الأول بثنائية نظيفة.

في النصف الثاني من المواجهة تمكن صاحب أخر ترتيب الدوري الجنوب أفريقي مارومو جالانتس تعزيز تقدم بالهدف الثالث، وذلك بواسطة مسجل الهدف الثاني (رانجا شيفافيرو)، عند الدقيقة الـ 57.

ممثل ليبيا الأخضر بعد عدة محاولات قام بها، نجح في الدقيقة الـ 81 تقليص الفارق بواسطة البديل (أكرم الزوي)، لكن سرعان ما عاد مارومو جالانتس عند الدقيقة الـ 85 مختتماً اللقاء بهدف رابع، كان من توقيع لاعبه (جوزيف مالونغوان). (وال _ دوبسونفيل) س أ

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