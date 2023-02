أعلن الاتحاد الليبي للكاراتيه “الموحد” في مؤتمر صحفي البرنامج السنوي للموسم الرياضي 2023 والذي أعد من قبل المدير الفني لاتحاد اللعبة.

وتم اعتماد البرنامج السنوي من قبل المكتب التنفيدي والجمعية العمومية للاتحاد الليبي للكاراتية “الموحد”.

وستنطلق أولى منافسات اتحاد الكاراتيه “الموحد “ببطولة فئات البراعم للاتحادات الفرعية، والتي ستقام نهاية مارس القادم.

وستبدأ الاستعدادت للمشاركات الخارجية في أبريل القادم تحضيرا لمشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة العالم لجميع الفئات في مايو المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اتحاد الكاراتيه “الموحد” يعلن البرنامج الفني للموسم الحالي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار