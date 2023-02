الرامي محمد بن دلة يواصل تحضيراته للبطولة العربية التي تنطلق الخميس المقبل.

يواصل رامي منتخبنا الوطني محمد بن دلة تحضيراته للبطولة العربية التي ستقام بمصر في 16 فبراير الجاري.

ووضع الاتحاد الليبي للرماية خطة من التدريات المكثفة للرامي محمد بن دلة سعيا لحصوله على ميدالية ملونة في البطولة العربية التي يشارك فيها بن دلة ضمن منافسات بطولتي الناشئين والكبار.

وسيشارك منتخبنا الوطني للرماية في البطولة العربية لفئتي الناشئين والكبار برامٍ وحيد بسبب قلة الدعم والإمكانيات.

