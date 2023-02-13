التاجوري مديرا للكرة بالهلال الليبي

بنغازي 13 فبراير 2023 (وال) ـ قررت اللجنة التسييرية بالهلال برئاسة علي الشريف، تكليف مصطفى عادل التاجوري، مديرا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

جاء قرار النادي، تكريما للاعب الذي قرر ترك كرة القدم، مرغما بعد أن وجد صعوبة في الشفاء من إصابة تعرض لها منذ عام إثر حادث سير.

كان التاجوري، أعلن رسميا اعتزال اللعبة، خلال الأيام الماضية بعد رحلة علاج قاربت 10 أشهر كاملة لم ينجح فيها في الشفاء.

ويعد التاجوري، أحد أبرز لاعبي كرة القدم في الدوري الليبي خلال السنوات الأخيرة، وسبق وأن لعب لأنديه خالد بن الوليد، والنصر والتعاون وأخيرا الهلال، كما تم استدعائه للمنتخب الليبي في عدة مناسبات. (وال ـ بنغازي) م ب

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