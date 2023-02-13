انسحابات الممتاز مابين مؤيد ومعارض و “الجويفي” يدعو الأندية المطالبة بالدعم لاجتماع طارئ

بنغازي 13 فبراير 2023 (وال)ـ رغم إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم استئناف مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2022 – 2023 في الحادي عشرة من فبراير الحالي، إلا أن هناك بعض الأندية رفضت المشاركة لحين حصولها على الدعم المادي أسوة، بغيرها من الأندية التي تحصلت على مبالغ باهضة على حد قولها.

مصير غامض سيناريو التخبطات الكروية ليس بالجديد على كرة القدم الليبية، بل هذا الموسم ارتفع عدد الأندية المطالبة بالدعم إلى سبعة أندية منها من هو متصدرا لمجموعته وآخر يسارع من أجل البقاء، مما جعل ذلك الرفض مصير البطولة الليبية غامضا.

تواصل الغياب

هذا وشهد – اليوم الاثنين – غيابا جديدا لمباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب من دوري الأضواء، حيث حضر على أرضية ملعب أبو سليم طاقم التحكيم وتغيب متصدر المجموعة الثانية فريق الاتحاد، لاسيما أن نفس المشهد حدث السبت الماضي على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي ، حيث حضر التحدي وطاقم التحكيم وتغيب شباب الجبل”وفي اللقاء الثاني حضر الهلال وتغيب دارنس.

مسلسل الحضور والغياب ظل متواصلا وطال فرق المجموعة الثانية’ فعلى ملعب أبو سليم حضر فريق أبو سليم وطاقم التحكيم داخل أرضية الملعب وتغيب الاتحاد المصراتي أحد الفرق المطالبة بالدعم المادي.

هذا وشهد ملعب الخمس حضور الفريق الضيف السويحلي وطاقم التحكيم قابلة غياب الخمس صاحب الأرض والجمهور’ في حين تغيب – الأحد الماضي – فريقا المحلة والمدينة.

تطبيق اللوائح

هذا وأبدى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني انزعاجه لعدم حضور تلك الأندية المطالبة بالدعم المادي كما توعد في تصريحاته أنه سيتم تطبيق العقوبات حسب اللوائح على الأندية المنسحبة.

ومن جهته دعا وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي – اليوم الثلاثاء، – رؤساء مجالس أندية الدوري الممتاز لاجتماع طارئ بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ؛ وذلك من أجل حلحلة هذه الإشكالية ، وعودة عجلة الممتاز للدوران مجددا. (وال ـ بنغازي) س إ

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