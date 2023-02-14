الدبيبة يؤكد دعم الأندية لضمان استمرار الدوري الممتاز لكرة القدم بشروط

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، دعمه لأندية الدوري الممتاز لضمان استمرار الدوري، بشرط أن تكون هناك خطة للاتحاد الليبي لكرة القدم ووزارة الرياضة.

كما اشترط الدبيبة، التركيز على أندية الدرجة الأولى والفئات السنية، وأن يكون الدعم وفق الأنشطة بكل مؤسسة رياضية كمعيار أساسي للدعم، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

واجتمع الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الرياضة، مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، بحضور وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه عدد من الأندية للاستمرار في مشاركتها بالدوري الممتاز، الذي يعتبر من أهم المناشط الرياضية التي تهم الجمهور الرياضي الليبي.

وقال الدبيبة، إن دعم الشباب والرياضة تظل أولوية للحكومة، مشددا على وزارة الرياضة واتحاد الكرة بضرورة الاهتمام بالفئات السنية، وتنظيم عدد الأندية وأهمية وجود رابطة لأندية الدوري الممتاز.