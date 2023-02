الاتحاد الليبي لكرة اليد يحدد أجندة مسابقة كأس ليبيا

تجرى غدا الأربعاء قرعة تصفيات بطولة كأس ليبيا لكرة اليد للمجموعة الأولى.

القرعة التي ستجرى بقاعة الاتحادات الرياضية بطرابلس عند الساعة الحادية عشرة صباحا بحضور أندية الأهلي طرابلس والجزيرة والمشعل واتحاد الشرطة والأولمبي.

يشار إلى أن اتحاد كرة اليد قد حدد يوم الثامن والعشرين من مارس المقبل موعدا للدور النصف النهائي فيما تقام المباراة النهائية في الثلاثين من الشهر المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

