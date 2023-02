الأخضر يباشر استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

يباشر فريق الأخضر استعدادته على قدم وساق لخوض مباراته الثانية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري ضمن الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية لكرة القدم.

فريق الأخضر الذي فقد أولى مبارياته بخسارة أمام فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي برباعية مقابل هدف سيسعى بقيادة المدرب التونسي سمير شمام لتعويض الخسارة في الجولة الثانية وذلك من أجل عبور دور المجموعات.

يذكر أن مباراة الأخضر واتحاد العاصمة الجزائري ستقام يوم الأحد القادم الساعة السابعة مساء بملعب شهداء بنينا.

