مباراة منتظرة في دوري الأبطال

يحتضن ملعب سان سيرو، مساء اليوم الثلاثاء مواجهة منتظرة تجمع أسي ميلان وتوتنهام هوتسبير ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستكون خارج الملعب بين مدربي الفريقين الإيطاليين ستيفانو بيولي ومواطنه أنطونيو كونتي حيث يسعى كلاهما لتحقيق الفوز على الآخر حيث حقق كونتي الفوز على بيولي إحدى عشرة مرة تقابل فيها المدربان، فاز كونتي في سبع مباريات، وأتت ثلاثة بالتعادل فيما فاز بيولي في مباراة واحدة.

